特朗普極限施壓解僱官員　展現商業管理風格

美國總統當選人特朗普再度入主白宮，施政風格在其上屆任期可見一斑。專家認為特朗普的商業經驗，令他擁有高度個人化的管理風格，以及採用激進的談判策略作為交易手段。但特朗普上屆任內未能組建相對穩定和忠誠的團隊，是他接連解僱重要官員的主要因素。

分析指出，特朗普過往經營私人公司時，可規避股東和政府監管機構窺視，而他身邊長期由忠實支持者和家人包圍，讓他從未需要約束個人行為，或向任何上司妥協或負責。但白宮架構龐大，導致特朗普引入個人管理風格失敗。他在2017年就任總統第一年，白宮高層官員中已有三分之一離職，屬美國前所未有。人事動盪更影響特朗普當時完成競選承諾的能力。

特朗普在1987年出版自傳《交易的藝術》上描述過自己的談判策略，例如為了達到目的，不惜疏遠他人和模糊真相。特朗普在上屆任期外交事務採取極限施壓手段，包括揚言用「烈燄與怒火」攻擊北韓，退出伊朗核協議並施以制裁，又向中國發動貿易戰。但專家指出，特朗普任內與澳洲、墨西哥和歐盟發生爭執，顯示其作風對長期盟友打交道並不有效。