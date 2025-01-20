特朗普內閣人選背景廣泛　立場現分歧

美國總統當選人特朗普提名內閣人選的背景廣泛，包含民粹主義者、財閥、傳統及極端保守派，甚至還有前民主黨人。分析顯示，特朗普希望以反映多元化支持基礎的方式執政，但意識形態分歧可能造成混亂。共和黨籍國會參議員邁克．李認為，特朗普挑選非官僚體制人選加入內閣，將有助大幅改革曾受爭議或醜聞衝擊的政府機構。

曾爭取民主黨總統候選人提名的小羅拔·甘迺迪、加巴德，分別獲特朗普提名出任衞生及公共服務部部長、國家情報總監，美媒分析認為，這代表特朗普希望組建廣泛政治聯盟，以及改變共和黨面貌的決心。特朗普提名支持工會的眾議員查韋斯—德雷默出任勞工部長，也罕見展現支持勞動階層的態度。特朗普提名參議員魯比奧出任國務卿，以及新聞節目主持人海格塞斯出任國防部長，被視為把支持自己的「新保守派」納入內閣。

提名人理念上衝突似乎在所難免，例如小羅拔·甘迺迪要求全面改革工業化耕作，但農業部長提名人羅林斯是大型農業利益集團的盟友。支持新能源的小羅拔·甘迺迪和商人馬斯克，也可能與支持傳統化石燃料的內閣官員立場衝突。查韋斯-德雷默對勞工友好的立場可能不會獲得財政保守派青睞。由馬斯克和商人拉馬斯瓦米領導的政府效率部，也將通過削減開支改變政府官僚架構。