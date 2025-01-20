Quad外長出席特朗普就職禮　將與魯比奧會面

「四方安全對話」（Quad）成員國日本、印度和澳洲的外長獲邀出席周一（20日）在美國首都華盛頓舉行的總統就職禮，待美國候任國務卿魯比奧周一獲參議院確認提名後，Quad周二（21日）將舉行特朗普上台後的首場外長會議。

日本外相岩屋毅周日（19日）分別與印度外長蘇傑生、澳洲外長黃英賢會面，確認Quad對印太地區的安全保障發揮作用的重要性。在日澳外長會談中，黃英賢對於能以特朗普就職典禮為契機召開Quad外長會議表示歡迎，岩屋毅則指現在比以往任何時候都更需要日澳與美國等國家攜手，在實現自由開放的印太方面發揮先導作用。雙方一致同意在網絡及經濟安保等領域推進合作。對於澳洲引入新型艦艇的計劃，黃英賢和岩屋毅討論了日本希望共同開發等議題。

與蘇傑生會面期間，岩屋毅強調兩國對國際社會的和平與繁榮負有重大責任，雙方同意為促成印度總理莫迪盡快訪日。

另外，黃英賢表示Quad外長獲邀出席就職禮反映聯盟在印太地區密切合作的堅定承諾，她在美國期間會與魯比奧和其他特朗普政府官員會談，重申與美國的同盟關係對澳洲防務和經濟繁榮至關重要，雙方料討論「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）。黃英賢表明澳洲會增加國防開支，重點放在如何繼續落實AUKUS，這種能力對於威懾非常重要，這是確保和平的方式。澳洲防長馬爾斯周一指AUKUS將看到澳洲為美國工業基礎提供大量資金，以加快美國維珍尼亞級潛艇的生產速度。