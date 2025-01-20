萬斯或成特朗普耳目　處理核心政策議題

美國副總統當選人萬斯將在1月20日正式上任。在競選過程中，萬斯經常扮演特朗普政策捍衞者的角色，當政策陷入爭議時，萬斯往往第一時間站出來辯護。消息人士指出，萬斯將預計將成為特朗普在國會的「眼睛和耳朵」，並需處理一些特朗普競選期間的核心政策議題，包括經濟和非法移民問題等。

消息人士透露，萬斯的任務是確保特朗普政府的所有優先事項都取得進展，並將致力於處理特朗普任命他解決的任何問題，這表明萬斯不會被指派處理一個具體問題上，但會涉及幾個政策問題。萬斯在過去幾年與特朗普建立密切個人友誼，因此彼此非常信任，相信無論他專注於特定政策問題，還是處理參議院事務，他都已準備好為特朗普做出貢獻。

萬斯的政策傾向並不神秘，他專注於移民和邊境安全、貿易問題、大型科技崛起和美國製造業衰落，相關問題都與萬斯的成長經歷息息相關，亦在他的回憶錄作品《絕望者之歌》中有所體現。他曾在受訪時強調，希望對邊境政策有一定影響力，將會做出與副總統賀錦麗完全相反的事情，亦坦言有興趣解決與鴉片類藥物危機和藥物治療相關計劃。

至於萬斯的妻子烏沙（Usha Vance）儘管在公眾中保持低調，但她的支持在塑造萬斯的觀點方面發揮重要作用，特別對美國農村鬥爭的關注。印度傳媒亦預測，由於烏沙·范斯的印度裔身份，可能會推動美國和印度關係發展。特朗普家族友人、地產顧問梅森（AI Mason）表示，烏沙是印度移民的女兒，她了解印度文化，在處理美國和印度關係方面，她可以為萬斯提供很大的幫助。