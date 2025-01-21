特朗普宣誓就任美國總統　指美國衰退時代已結束

美國第60屆總統就職典禮當地時間周一（20日）舉行，特朗普中午12時（香港時間周二凌晨1時）宣誓，正式成為美國第47任總統。由於天氣嚴寒，宣誓儀式從國會山莊西翼草坪移師至室內圓形大廳。華盛頓保安嚴密，部署超過2.5萬名執法人員加強應對。

首先由萬斯宣誓成為美國副總統，全場拍手歡呼。之後特朗普隨即宣誓，就任第47任美國總統。特朗普於就職演說指，美國的黃金時代已經到臨，會將美國放在第一位，重新奪得主權，司法部武器化會終止；美國更偉大、更卓越，比以前任何時間為甚，美國的衰退時代已結束。

特朗普又重提去年7月險被暗殺，指有人想取自己的生命，而自己的生命如今已被拯救，會讓美國再次偉大起來。他又感謝非裔、西裔和亞裔美國人的支持。他稱會簽署一系列行政命令，宣布南部邊境緊急情況，截停所有非法入境者，並將難民送返原本的地方。他表示會派軍隊阻止對國家的災難性的入侵；另外又宣布國家進入能源緊急狀態，會補充石油儲備至最高。

特朗普指美國的成就不只是贏了多少戰爭，而是終結多少戰爭，他願成為和平促成者和團結者。他指美國會重奪正確位置，成為最受尊重的國家，將墨西哥灣改為美國灣。他指美國負責興建巴拿馬運河，過程犧牲了3.8萬名美國人，但現在由中國營運這條運河，美國當年是送給巴拿馬不是送給中國，因此要取回。

特朗普又指會再次將美國太空人送到太空，包括火星，要將美國國旗插在火星上。他表示近年美國受很多痛苦，但會再次偉大起來。他指美國會勝利，是前所未有的勝利，不會被征服。