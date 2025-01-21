特朗普履歷表　官非纏身爭議多

特朗普當地時間周一（20日）正式就任美國總統。他前半生專注從商，曾經申請過破產保護，亦有過兩度離婚三度結婚，憑出演真人騷《飛黃騰達》聲名鵲起，並逐漸涉足政壇，2016年首次當選總統，2020年尋求連任失敗，更捲入干預選舉結果等官非。他去年再次獲得共和黨總統候選人提名，最終成功擊敗民主黨對手賀錦麗，相隔4年再度入主白宮。以下是特朗普主要履歷：

1946年6月14日： 出生於紐約皇后區

1959年： 入讀紐約軍校

1964年： 入讀紐約福德姆大學

1966年： 轉校入讀賓夕凡尼亞大學商學院

1971年： 正式接管父親的房地產公司

1977年： 與第一任妻子伊萬娜結婚

1987年： 出版自傳《交易的藝術》

1991年： 首次為公司申請破產保護

1992年： 與伊萬娜離婚

1993年： 與第二任妻子梅普爾斯結婚

1996年： 收購選美節目美國小姐

1999年： 與梅普爾斯離婚

2000年： 退出美國改革黨總統初選

2001年： 加入民主黨

2004年： 出演真人騷《飛黃騰達》

2005年： 與第三任妻子梅拉妮亞結婚

2009年： 加入共和黨

2015年6月16日： 宣布競逐2016年共和黨總統初選

2016年7月19日： 成為共和黨總統候選人

2016年11月8日： 當選美國總統

2019年12月18日：因通烏門受眾議院彈劾

2020年2月5日： 獲參議院宣判彈劾無罪

2020年8月24日： 獲共和黨總統候選人提名

2020年11月3日： 總統選舉落敗

2021年1月6日： 支持者衝擊國會山莊

2021年1月13日： 因國會山莊案受眾議院彈劾

2021年2月13日： 獲參議院宣判彈劾無罪

2021年12月10日：推出社交平台「真相社交」

2022年11月15日：宣布競逐2024年總統

2023年3月30日： 掩口費案被控34罪

2023年5月9日： 誹謗女作家案罪成

2023年6月8日： 聯邦機密文件案被控37罪

2023年8月1日： 聯邦推翻選舉案被控4罪

2023年8月14日： 喬治亞州干預選舉案被控14罪

2024年5月30日： 掩口費案罪成

2024年7月13日： 在賓夕凡尼亞州競選遇刺受傷

2024年7月18日： 獲共和黨總統候選人提名

2024年11月6日：再度當選美國總統

2025年1月10日：掩口費案獲判無條件釋放