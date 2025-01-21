梅拉妮亞模特兒出身　隨特朗普涉足政界

特朗普的妻子梅拉妮亞1970年出生於南斯拉夫，模特兒出身，移居美國紐約後認識富商特朗普，成為對方公司簽約模特兒，兩人於2005年結婚。隨着特朗普涉足政界並於2017年就任總統，梅拉妮亞亦成為美國第一夫人，承擔更多政治責任，包括單獨出國訪問。以下是梅拉妮亞主要經歷：

1970年：出生於南斯拉夫（現今斯洛文尼亞新梅斯托）

1986年：進入模特兒行業

1988年：與意大利米蘭模特兒經紀公司簽約

1992年：在雜誌舉辦的年度造型比賽中獲得亞軍

1994年：暫時移居法國巴黎

1996年：移居美國紐約

1997年：為法國男性雜誌《Max》擔任裸體模特兒

1998年：與丈夫特朗普相識

1999年：成為特朗普模特兒管理公司簽約模特兒

2000年：為英國《GQ》雜誌拍攝裸體廣告

2001年：獲得美國永久居民卡（綠卡）

2005年：與特朗普結婚

2006年3月：誕下兒子巴倫

2006年7月：正式成為美國公民

2016年3月：陷入裸照風波

2016年7月：首次在共和黨全國代表大會上發表演講

2017年1月：成為第一夫人

2017年3月：首次主持白宮活動

2017年6月：與巴倫搬入白宮

2018年1月：因特朗普捲入色情片女星掩口費案，暫停與特朗普一起參加活動

2018年4月：被診斷患有腎臟良性疾病

2018年5月：發起第一夫人官方公共倡議「成為最佳」（Be Best）運動

2018年10月：首次單獨出國訪問

2021年1月：隨特朗普首個任期結束離開白宮

2024年7月：在共和黨全國代表大會為特朗普公開站台

2025年1月：再度成為第一夫人