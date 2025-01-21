參議院全票確認　對華鷹派魯比奧任國務卿

美國總統特朗普周一（20日）就職後，參議院全票確認魯比奧出任國務卿，是特朗普政府首位通過提名的內閣官員，將於周二（21日）宣誓就職。

參議院以99票贊成、0票反對，通過魯比奧的國務卿提名，他亦是美國首位拉美裔國務卿。魯比奧對提名獲確認感到很榮幸，又笑言希望是因為參議院的同僚了解他，相信大部分人投贊成票是認為他會做得很好，「也許有少數人是因為想擺脫我，不過玩笑歸玩笑」，這對他來說是莫大的榮幸。

魯比奧談及俄烏戰事，表明他無法為結束戰爭設定時間表，雙方都必須做出一些讓步以解決爭端，但這種程度的和談涉及太多利害關係，最好透過外交手段進行，不應公開。他指俄烏終戰是特朗普的首要任務，幾乎會立即推動，部分工作已經開始了。他強調俄羅斯侵略者，戰爭必須結束。

53歲的魯比奧在外交政策問題上持強硬立場，過往積極推動各項反華議案，先後被北京兩度制裁。他過去主張美國對地緣政治對手採取更強硬的外交政策，最近則更趨向接近特朗普的「美國優先」外交政策，部分共和黨人認為他的外交政策觀點過於傳統和國際主義。

魯比奧上周三（15日）出席參議院外交關係委員會提名聽證會時，形容中國大陸是美國的最大威脅，美國必須改變政策減少依賴大陸，如果繼續走現在的路，不到10年的時間，幾乎生活中對美國來說重要的事物，都取決於大陸。他又指，華府必須透過豪豬戰略來幫助台灣，除非美國做出重大改變，否則將不得不在2030年前應對印太地區的「災難性軍事干預前景」。他同時承諾採取強而有力的外交政策，專注於美國利益。