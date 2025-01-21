韓正謝鋒出席特朗普就職禮　專家：華不能太樂觀

美國總統就職典禮當地時間周一（20日）舉行，特朗普宣誓就任美國總統，中國國家副主席韓正與中國駐美國大使謝鋒出席觀禮。美國政府換屆之際，中美之間迎來一波密集的外交互動。內地專家指出，中方肯定不希望特朗普一上台，兩國關係就陷入激烈對抗的局面，現在外交活動緊密的「高開」局面，對穩定中美關係顯然有利，避免特朗普第二任期一開始就產生摩擦甚至對抗。

在美期間，韓正與當選副總統萬斯會晤，並分別會見美國工商界代表、Tesla公司行政總裁馬斯克、智庫布魯金斯學會名譽主席桑頓等。中國社會科學院美國研究所研究員倪峰受訪指出，中方一貫強調穩定中美關係，對特朗普政府來說在起步階段有一個穩定的中美關係也很有意義，他在外交事務最關注的是結束俄烏衝突和管控中東局勢，這為中美關係留下了一定空間。復旦大學美國研究中心主任吳心伯教授指出，中美通過高層接觸和溝通，對下一步中美關係的處理達成了一些重要共識，意味兩國有希望通過對話談判和戰略溝通來處理問題。

倪峰提到，TikTok在美國遭封禁會對中美正常經貿和人文交流帶來巨大衝擊，其恢復服務是積極一步；又指特朗普目前想要相對穩定的中美關係，因為在歐洲、中東問題都需中國幫助解決。至於關稅方面，他認為民主黨輸掉選舉主因是經濟問題，特朗普都看在眼內，如突然對華大幅加徵關稅恐令美國通脹加劇，故在貿易領域中美的基本需求仍比較一致。吳心伯則指，如特朗普無法實現其目標，仍可能對中國採取高壓措施，導致中美關係出現顛簸；直言特朗普以善變和多變聞名，達不到目標時翻臉掀桌子都有可能，中方不能過於樂觀。