華稱加薩一旦停火絕不能再啟戰端　冀美提供保障

加薩停火協議達成後，中國政府中東問題特使翟雋近日在3天內，先後訪問了以色列和巴勒斯坦。聯合國安理會周一（20日）舉行以巴問題公開辯論會，中國常駐聯合國代表傅聰強調，加薩停火一旦實現，絕對不能再啟戰端；又指三階段的停火協議應得到連續且全面執行，希望美國作為擔保國切實為此提供保障。

聯合國秘書長古特雷斯在會上表示，加薩停火換俘協議給中東地區帶來一線希望，停火必須轉化為至少4項同時進行的實地行動。傅聰發言指，國際社會需更努力解決幾個重要問題，包括實現加薩永久停火，緩解加薩人道災難，制定加薩戰後治理安排，重振「兩國方案」的政治前景。中方關切以色列可能恢復對加薩軍事行動的表態和有關國家的保證，強調當前的停火理應成為永久停火的基礎，不能成為新一輪攻勢前的間歇。

中國政府中東問題特使翟雋上周四（16日）訪問以色列會見多名官員，討論雙邊關係和加薩停火等議題，希望停火協議切實執行，實現人質安全獲釋、加薩全面持久停火。他上周六（18日）訪問巴勒斯坦與自治政府主席阿巴斯會晤，強調中方一如既往堅定支持巴人恢復民族合法權利的正義事業，支持巴勒斯坦實現民族和解、加強團結，盡快成為聯合國正式會員國，推動在「兩國方案」基礎上早日解決問題。