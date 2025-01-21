華研製高超音速空對空導彈　疑針對美B21隱形轟炸機

由中國兵器工業第五九研究所及國防科技工業自然環境試驗研究中心主辦的科學期刊《裝備環境工程》近日發表論文，首次證實中國研製一款高超音速空對空導彈，正進行最後測試，意味中國可能已具備針對美國B21「突襲者」隱形戰略轟炸機發起高效攻擊的能力。

據報道，高超音速導彈面臨的重大挑戰之一是高速飛行時帶來的氣動加熱問題，當導彈以高超音速飛行時，表面氣流劇烈壓縮產生熱能導致溫度急劇上升，不僅對導彈材料強度造成挑戰，也可能影響內部電子設備正常運作。為確保該導彈性能過關，中國科學家在專門的電弧加熱風洞中進行耐熱性測試。電弧加熱風洞通過電弧加熱氣體，可持續產生攝氏數千至數萬度的熱氣流，並連續運行一小時或更長時間，從而更真實地模擬實際飛行情況。

高超音速飛行器主要在空氣稀薄的高空飛行，高度可能達到數萬米，遠超常規空對空導彈的適用領域，因此高超音速導彈理論上可比相同外形尺寸的常規空對空導彈獲得更遠射程。專家分析認為，中國空軍為殲16戰機配備的霹靂17超遠程空對空導彈射程介乎350至400公里左右，如換成採用高彈道模式的高超音速空對空導彈，其射程很可能翻倍，甚至達到1,000公里。對現代空軍飛行員而言，該如何防備這種導彈恐成一個全新課題。