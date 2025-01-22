【東方日報世界視線】特朗普搭馬斯克　有配合亦有矛盾

新上任的特朗普跟以往的美國總統最大不同之處，是他身邊多了一位充滿創意及社會政治影響力的多元企業家馬斯克（Elon Musk）。這個曾自稱一半支持民主黨、一半支持共和黨的富翁，2016年支持希拉妮，2020年支持拜登，到2024年則花費超過2.5億美元挺特朗普競逐總統，並利用在2022年以440億美元買下的Twitter（後改名X），對特朗普解禁，成為支持特氏當選的強大輿論平台。

特朗普拉攏馬斯克，是因對方支持及維護其「言論自由」，加上馬斯克與共和黨路線一樣反對大政府，也抗拒民主黨的「醒覺主義」病毒。對於馬斯克出錢出力助選，特朗普給予的回報是破天荒委任對方領導「政府效率部」，由於它不是政府部門，毋須國會通過，會透過重組聯邦政府以達到減少開支及增加政府部門效率，其最終目標是每年削減兩萬億美元的開支，成功的話對改善高達36萬億美元的債務起到巨大作用。

對於身為全球首富及操控強大媒體的人物加入政府，社會各界均認為是破天荒的。從樂觀角度看，馬斯克最重要的成就不在創富，而是不斷創新。他擁有的特斯拉是電動車巨頭，是最暢銷汽車品牌之一，並盡可能自己生產零配件；他旗下的SpaceX，火箭可回收及重複使用，並計劃運送人員上火星及太空；他的星鏈（Starlink）在世界通訊科技中有無比潛力；馬斯克曾籌劃「超高音速管道」運輸工具，時速達1,000公里；其公司Neuralink設計晶片可植入人腦，再用思想控制電腦，諗頭多多。

不過，令人擔心的是以他無比的活力及創意，所締造的成功商業策略，是否可改善政府的運作？他是否了解廣大市民的利益及福祉所在？特別是美國對馬斯克企業的運作及財政都有監控，他又會否得到豁免及優待，而排斥其他競爭對手？他的SpaceX這10年來就從美國太空總署（NASA）那裏得到150億美元合約，其政治影響力會否使他更獲優待？他的星鏈涉及龐大國際資訊利益，又會否出現與美國或其他國家的利益衝突，屆時又作何取捨？

馬斯克與特朗普的關係發展，最大問題是特氏的孤立及保護主義，跟馬斯克支持的全球化商貿發展及自由競爭思維，互相矛盾，不知怎樣調和。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻