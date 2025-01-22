魯比奧晤日印澳外長　表明將重點關注中國

美國新任國務卿魯比奧周二（21日）在華盛頓主持舉行「四方安全對話」（Quad）外長會議，表明將重點關注中國，並強調與盟友合作的重要性。這是他首次以國務卿身份主持重要的外交活動，也是總統特朗普就職後美國舉辦的一場重要國際安全會議。另對於會否解除對魯比奧制裁，中國外交部周二稱中美高層官員有必要保持接觸。

魯比奧在國務院正式入口處發表講話，強調他致力於以美國國家利益為中心的外交政策，任何能讓美國更強大、更安全、更繁榮的事都將是我們的使命，美國將努力避免衝突，同時絕不會損害國家安全或犧牲核心價值觀。他承認改變是不可避免，但保證改變並不意味破壞，不是為了懲罰。他在國務院首度亮相後，周二下午與印度外長蘇傑生、澳洲外長黃英賢和日本外相岩屋毅會晤。

英媒引述一名參與規劃這次會議的官員指，這次外長會議可能為特朗普就職不久後舉行四方安全對話峰會鋪路。這次外長會議在美國國務院舉行，但美方也在安排讓4國外長去白宮舉行會議。黃英賢在過去的周末已跟蘇傑生和岩屋毅舉行會晤，她指四方安全對話外長獲邀出席特朗普的就職禮，展現4國對印太地區緊密合作的承諾。

岩屋毅周二與魯比奧舉行會談，雙方就為實現自由開放的印度太平洋而密切合作達成一致，並確認盡快舉行日本首相石破茂和特朗普首次面對面會談的方針，石破將朝最快下月上旬訪美展開協調，希望藉此機會建立與特朗普的互信關係。日媒指，美日外長舉行會談速度之快頗為罕見，二人亦討論經濟領域問題，岩屋就包括日本製鐵收購美國鋼鐵公司計劃在內的經濟關係，提出希望努力消除日本對美投資的擔憂和顧慮，特朗普提出的加強關稅則未成為議題。