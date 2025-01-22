下月起限兒童使用電子產品時長　18個月以下禁用

新加坡多個部門周二（21日）聯合出台「健康成長新加坡」倡議，鼓勵兒童和青少年培養更健康的生活方式，其中一項關鍵措施是嚴格限制兒童對手機、平板電腦、電視等電子產品的使用時長，包括不應允許18個月以下的幼兒使用電子產品屏幕。新指南下月1日起正式實施，所有學前教育機構、幼兒園和學校都要遵守相關規定。

最新電子產品使用指南規定，18個月以下的幼兒不應使用視像通話以外的電子產品，也不能長時間處於電子產品屏幕打開的環境中。介乎18個月至6歲的兒童每天僅有一小時課外電子產品使用時間，但用餐時和睡覺前不能使用；父母要深度介入該年齡層兒童觀看的媒體內容，盡量多與孩子互動。7歲至12歲兒童每天的電子產品使用時間不多於兩小時，不能註冊和使用社交媒體，用餐時和睡覺前同樣不能使用電子產品；父母不能給予該年齡層兒童無限制訪問互聯網和應用程式的設備，有權在兒童過度使用電子產品時採取適當措施。

新加坡衞生部長王乙康在記者會上指出，屏幕使用時長與幼兒認知發展之間存在緊密關係，不當且過度使用電子設備會導致兒童語言能力差和注意力持續時間短，也會犧牲睡眠、運動和社交等其他重要成長發育因素。