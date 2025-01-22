巴拿馬投訴特朗普奪運河言論　格陵蘭總理拒成美國人

美國總統特朗普多次揚言，要控制巴拿馬運河及丹麥屬地格陵蘭。格陵蘭自治政府總理埃格德（Mute Bourup Egede）周二（21日）表示，身為格陵蘭想決定自己的未來，人民不想變成美國人。巴拿馬則致函聯合國秘書長古特雷斯，對特朗普言論表達不滿。

埃格德在記者會上表示，他們是格陵蘭人，不想成為美國人或丹麥人，格陵蘭的未來將由格陵蘭自己決定，但當地正面臨艱困的局勢。他強調，如果美國要討論格陵蘭，必須與格陵蘭對話，又透露當地政府正安排與特朗普會晤。

巴拿馬另致函古特雷斯，投訴特朗普揚言奪回巴拿馬運河，敦促古特雷斯將此事提交聯合國安理會，但未要求召開會議。信中提到，聯合國憲章其中一條條款禁止成員國威脅或使用武力，侵犯另一國領土完整或政治獨立。

對於特朗普稱中方可能會控制巴拿馬運河，因此將收回該運河，中國外交部發言人毛寧周三（22日）回應指，中方認同巴拿馬的主權和獨立不容商討，運河不受任何大國直接或間接控制。她強調，中方沒參與運河的管理營運，從不插手運河事務，一貫尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。