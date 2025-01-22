達沃斯論壇發布白皮書　丁薛祥強調打貿易戰沒贏家

世界經濟論壇在瑞士達沃斯舉辦年會，周二（21日）發布第一期《全球經濟未來》白皮書，指出在任何經濟體，最核心問題都是如何以更少資源，創造更多產出。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥同日在會上致詞，強調搞保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家。

丁薛祥發表題為「堅守多邊主義正道 促進開放包容發展」的致詞，稱當前關稅戰、貿易戰陰雲密布，經濟全球化動力與阻力交織，多邊主義與單邊主義激烈博弈，需要重申對多邊主義的承諾，攜手推動構建人類命運共同體。他提出4點看法，包括共同推動普惠包容的經濟全球化，共同維護和踐行真正的多邊主義，共同塑造世界經濟發展新動能新優勢，共同應對重大全球性挑戰。他又指，應避免因經貿摩擦干擾綠色轉型進程，並呼籲各國以合作謀安全、促和平，以對話解爭端、化分歧。

世界經濟論壇與管理顧問公司埃森哲合作發布白皮書《全球經濟未來：2030年的生產力》，聚焦兩個核心驅動因素，即技術和人力資本，並推演出未來5年內生產力可能發展的4種情景，包括生產力飛躍、自動化超載、人力優勢及生產力枯竭。白皮書指出，低迷的生產力可能是嚴重的絆腳石，讓生產力重回正軌對於重振世界經濟至關重要。