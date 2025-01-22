岩屋毅周五發表外交演說　料提增進與中國協作

日本外相岩屋毅周五（24日）將在例行國會上發表的外交演說，草案內容曝光。他將把日美同盟定位為外交和安全保障的基軸，作為石破茂政府的最優先事項，與美國特朗普政府構建牢固的信任關係，把日美合作提升至新高度。對華關係方面，他將強調增進協調與協作，努力減少問題和懸案。

日媒周二（21日）引述相關人士消息指，岩屋毅的外交演說將與首相石破茂的施政方針演說，周五同在眾參兩院全體會議上發表。草案強調將重視三方面，包括加強日美同盟，為實現自由開放印度太平洋而與盟友及志同道合國家協作，並「全球南方」新興市場國家及發展中國家合作。草案提到致力加強美國以包括核武在內的戰力參與日本防衞的「延伸威懾」信賴性，以及優化駐日美軍態勢，並主張深化擴大投資等日美經濟領域合作。

草案又指出，日中兩國對地區和世界的和平與繁榮負有重要責任，計劃全面推進戰略互惠關係。草案還明確表示日本將作為中日韓三國機制的輪值主席國，切實推進三國合作。此外，草案寫明將加強與七大工業國集團、東盟和澳洲等的合作，推進友軍支援框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），並提及在橫濱市舉辦的第9屆非洲開發會議，宣布將一起為各種問題制訂解決方案。