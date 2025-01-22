近半國民撐特朗普　政治兩極分化嚴重

英媒周二（21日）引述最新民調指，約47%的美國人支持美國總統特朗普重返白宮，再次揭示政治兩極分化在美國愈發嚴重。分析認為，按照歷史標準，特朗普的支持率很低，因為美國總統通常以超過50%的支持率開始任期，但這已比其第一個任期高。

共1,077名美國成年人參與是次民調，結果顯示部分美國人已對特朗普感到不滿，只有29%受訪者認同他處理司法系統的方式，16%受訪者同意美國應迫使丹麥將格陵蘭島出售給美國，約29%受訪者認為美國應奪回巴拿馬運河的控制權，21%受訪者同意美國有權在西半球擴張領土。相較之下，受訪者對特朗普處理其他議題的態度更熱情，約46%受訪者認可他處理非法移民問題的方式，約58%受訪者認同美國應大幅減少允許在邊境申請庇護的移民人數。

另有數據顯示，全美估計有2,460萬觀眾周一收看特朗普就職典禮直播，是自前總統奧巴馬2013年第二次就職典禮以來，觀看人數最少的一次。若以年齡劃分，55歲以上觀眾最多，達到1,739.7萬人，其次是35歲至54歲人群，達到466.5萬人，而18至34歲人群最少，只有143萬人。