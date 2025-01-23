【東方日報世界視線】特朗普遏制歐盟　迫使其轉投中俄

隨着特朗普再度入主白宮，歐美的衝突正在升級，歐盟已啟動不同策略，對抗特朗普可能要對歐盟實施的威脅政策。

特朗普20日還在白宮對記者宣稱，為了維護國家安全，美國需要格陵蘭。儘管先前法國外長已強調歐盟會堅決維護其疆界，丹麥政府去年底也宣布大幅增加格陵蘭的國防支出達15億美元，包括購買兩艘新巡邏船、兩架新遠程無人機及兩支雪橇犬隊，資金還用於增加首府努克的北極指揮部人員編制，並升級格陵蘭其中一個民用機場，使其具備起降F35超音速戰鬥機的能力。

孤立主義 眾叛親離

歐盟最擔心的，其實是美國政府若真的佔領格陵蘭，會增加美國與中俄在北極航道的衝突及軍事上的對立，令歐洲安全風險驟增，並削減歐洲可緩衝美國與中俄軍事衝突的能力。

歐盟政府還面對特氏威脅它們要購買更多美國的石油及天然氣，以大幅削減歐盟對美國的貿易順差，否則會對歐盟入囗貨品加徵關稅。其實，2024年歐盟進口美國的天然氣已佔其總進口量超過48%，這個比率已造成歐盟對美國天然氣的嚴重依賴，更影響它們在卡塔爾及北非的天然氣開採及輸入，打擊並限制其在綠色能源的發展及環保計劃。

另外，使歐盟政府及成員國主流黨派反感的，是馬斯克公開支持德國民粹右派另類選擇黨、法國國民聯盟、意大利兄弟黨及其領導人總理梅洛妮，造成歐洲國家內部分裂，對歐盟、法國和德國的當權派極不利。歐盟計劃立法打擊媒體（主要是馬斯克的X）散播假消息及干預歐洲選舉。同時，特朗普要求北約的歐洲成員國，將國防開支提升到GDP的5%（美國是8%），亦令成員國吃不消，考慮歐盟自組軍事聯防體系。

從以上特朗普對歐洲的一些政策，就看到他在孤立自己。計劃佔領格陵蘭、逼歐洲依賴美國能源及加徵關稅等，只會令歐盟考慮脫離美國政府的控制。至於特朗普和馬斯克支持歐洲右派、反歐洲左派的立場，是忽略了這些歐洲左或右民粹主義黨派，骨子裏正正是要求高度自主、反對美國政府干預的政治力量。它們其實更親中俄，特朗普要推行「美國再次偉大」及遏制歐洲，只會造成眾叛親離，令他們投向中俄懷抱。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻