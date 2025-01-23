日皇夫婦擬今年4月　訪太平洋戰爭激戰地硫磺島

日媒周四（23日）引述消息報道，日本宮內廳正探討日皇夫婦今年4月訪問隸屬於日本東京都小笠原村的太平洋戰爭激戰地硫磺島，在戰後80周年之際悼念戰歿者，另計劃今年訪問原爆地廣島和長崎，以及發生激烈陸戰並有大量平民犧牲的沖繩。

相關人士透露，預計日皇德仁和皇后雅子訪問硫磺島將乘坐自衞隊飛機，當天往返，前往祭奠2萬多名日本人戰歿者的「天山慰靈碑」和東京都為悼念日美雙方犧牲者建造的「鎮魂之丘」廣場獻花和行禮。一旦成行，這將為戰後80周年的一系列訪問揭開序幕。美軍1945年2月登陸硫磺島激戰約一個月，據稱日軍約2.19萬人全部戰死，美軍約7,000人陣亡。

報道指，日皇夫婦預計將在作為重要節點的今年巡訪經歷戰禍之地，再次彰顯對和平的珍視。二人往年出席儀式的國民文化節9月將在長崎縣佐世保市舉行，配合此行程，將造訪長崎市的和平公園。對廣島和沖繩的訪問料於夏季前後，日程有待協調。二人將接觸對戰爭有直接了解的民眾，亦會與參與記憶傳承活動的民眾交流。