特朗普簽署行政命令　驅逐越境外國人

美國總統特朗普周三（22日）簽署行政命令，暫停穿越南部接壤墨西哥邊境入侵美國的外國人實際入境，是他上任三天以來最新一條針對非法移民的措施。特朗普同日與部分眾議院共和黨人會面討論政策，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）透露，政府計劃恢復新冠疫情期間生效的《第42條法案》，法案以公共衞生為由阻止無證移民進入美國南部邊境。

最新行政命令指示國土安全部、司法部和國務院採取一切必要行動，立即驅逐、遣返和清除穿越南部邊境的非法外國人。白宮發言人萊維特強調，特朗普正運用他的一切行政權力來確保國家邊境安全，入境口岸是申請進入美國和受理的地方，將繼續對尋求庇護者開放。特朗普政府周二（21日）發布聯邦公報，把移民及海關執法局可以快速遣返的對象，從現行抵達南部邊境時不符合庇護資格的人，擴大至過去兩年內越過邊境的任何無證移民。

代理國防部長塞勒塞斯（Robert Salesses）發表聲明，國防部開始部署1,500名現役軍人協助確保南部邊境安全，他們將駕駛直升機協助巡邏，並協助建造屏障。五角大樓亦將提供軍用飛機，供國土安全部遣返5,000多名被拘留移民。塞勒塞斯強調部署只是開始，短期內將與國土安全部、聯邦機構和州合作制定和執行更多任務。國防部官員補充，五角大樓準備應要求提供更多軍隊，包括多達2,000名海軍陸戰隊員，但目前沒有計劃讓部隊執行執法任務。

與美國德州埃爾帕索縣一河之隔，墨西哥契瓦瓦州華雷斯城政府開始搭建大型臨時帳篷，為美國驅逐可能造成墨西哥人回流做準備。官員指出，臨時帳篷可容納數千人，應在數天內準備就緒，情況是史無前例。墨西哥政府正於該國北部9個城市設立收容所和接待中心，為被遞解出境的墨西哥人提供食物、臨時住宿、醫療照護，並協助他們取得身份證明文件，並計劃準備巴士車隊接送墨西哥人回鄉。