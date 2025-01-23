華對福島核污水完成首次檢測　未見異常

內媒周四（23日）報道，中國專家對日本福島核電站核污水完成首次檢測，結果顯示沒有任何異常。關於檢測結果正常是否代表中方將恢復日本水產品進口，中國外交部發言人毛寧周四表示，能否最終恢復日本水產品進口，要基於中方持續獨立取樣監測等一系列科學數據，且日方要切實採取措施有效保障輸華水產品的質量安全。

中國專家去年10月中旬赴福島核污水排海口附近海域獨立採集樣本，是中方首次對福島核污水排海進行獨立取樣，國內科研機構已完成對樣本的檢測和分析，氚和銫-137、鍶-90等核素活度濃度未見異常。結合迄今各類監測數據，暫未有迹象表明核污水排海，對相關海域海洋生物造成影響。根據國際原子能機構（IAEA）工作流程，相關具體數據將由IAEA整合後統一公布。

專家表示，由中國等利益攸關國對福島核污水排海實施獨立取樣，有助國際社會獲取真實有效數據，及時掌握排海影響，也可跟IAEA和日方自主監測結果形成比對驗證。專家又指，福島核污水排海沒有先例，日方啟動排海的單方面行為缺乏正當性、合理性，從科學上要保持審慎態度；單次檢測結果參考意義有限，IAEA框架下開展的國際監測屬長期，中國等利益攸關國將持續參與並繼續獨立取樣監測。