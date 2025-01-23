華漢在阿富汗遇伏擊身亡　IS承認責任

阿富汗塔利班官員周三（22日）表示，一名中國男子在阿富汗東北部遇襲身亡。這是2022年12月以來首宗中國公民在阿富汗被槍殺事件，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）阿富汗分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）其後認責。中方緊急向阿方提出嚴正交涉，要求徹底調查嚴懲兇手，並確保中國在阿公民、機構項目安全。

塔利班警方發言人指，該名李姓男子周二（21日）晚在一名翻譯人員陪同下，乘車前往塔哈爾省達什提卡拉（Dasht-e-Qala）地區，被身份不明的人伏擊殺害，翻譯人員則沒有受傷。發言人又指，外國遊客在開始公路旅行前必須通知當地警方，但李男沒有這樣做，當局正調查今次襲擊。

中國外交部發言人毛寧周四（23日）回應指，中方對襲擊事件深感震驚，予以強烈譴責，對遇難者表示哀悼。中方堅決反對一切形式的恐怖主義，呼籲有力打擊IS、「東伊運」等聯合國安理會列名的恐怖組織，絕不姑息縱容。中國駐阿富汗大使館周三較早前發布消息指，阿富汗近期安全形勢惡化，提醒在阿中國公民、企業和機構提高防範意識。