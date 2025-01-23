下令殺索馬里海盜　陸船長在台囚26年

台灣遠洋漁船「屏東101號」的大陸籍船長汪峰裕，被控於2012年在索馬里海域遇上4名墮海求救的海盜時，下令開槍擊斃他們。案件一、二審判刑26年，但更一、更二審改判13年，更三審又逆轉，認定汪下令槍殺，判他26年徒刑；最高法院近日駁回上訴定讞。

汪峰裕在2011年6月15日起至2014年6月15日，受僱於屏新漁業股份有限公司所屬高雄市籍屏新101號擔任大副及代理船長。2012年9月29日、在索馬里首都摩加迪沙東南方外海約321海里處，屏新101號作業時遇上搭載4名疑為海盜之木船。期間1艘國籍不明之漁船撞翻該小船，4名疑為海盜者落海；汪峰裕認為4人為海盜，指示武裝保安向對方射擊，致4人均中彈身亡。

有屏新101號漁船船員拍下槍擊過程，輾轉遭人上傳至youtube，經國際媒體及組織披露畫面後，國際海事局海盜通報中心通報台灣海巡署，案件移送高雄地方檢察署檢察官偵辦。高雄高分院更三審認定汪男身為屏新101號代理船長，見4人搭乘之小船遭他船撞擊翻覆， 4人已落海，在海面上掙扎求生，顯已喪失自救能力，卻下令武裝保安一一搜索擊斃4人，致其等先後身中數槍而葬身海底，所為顯然蔑視他人生命價值。

更三審考量汪男犯後否認全部犯行，飾詞圖卸，難認有何悔意，惟念他主觀上係認定4人均為海盜，基於長年從事海上活動，對海盜惡行之恐懼，而下令對其等加以射殺之犯罪動機等，判刑26年，他提上訴，最高法院駁回確定。