特朗普頒令　全面解密約翰甘迺迪遇刺案文件

美國總統特朗普周四（23日）簽署行政命令，要求相關部門在限期內制訂計劃，解密所有涉及已故前總統約翰．甘迺迪、已故前參議員羅拔．甘迺迪、已故黑人民權領袖馬丁路德．金3宗遇刺案的政府檔案。

特朗普指示司法部長和國家情報總監於15天內提交全面解密約翰甘迺迪遇刺案文件的計劃，並於45天內提交完全解密羅拔．甘迺迪遇刺案、馬丁路德．金遇刺案文件的計劃，他們的家人和美國民眾有權知道透明的資訊與真相，為了國家利益，必須公開與這些刺殺事件相關的所有紀錄，不再拖延。

約翰．甘迺迪任內於1963年11月22日在德州達拉斯遇刺身亡，終年46歲。1992年通過的《約翰．甘迺迪總統遇刺資料收集法》明定，2017年10月26日前要公開所有檔案，除非總統可證明有延長保密的必要。特朗普首個任期內，以及前總統拜登都曾延長保密，拜登2022年12月解密一批檔案後，99%的相關檔案都已解密。

羅拔．甘迺迪是約翰．甘迺迪的弟弟，1968年6月5日在洛杉磯一間酒店為角逐民主黨總統候選人提名造勢時中槍身亡。馬丁路德．金則於1968年4月4日在田納西州曼菲斯一間旅館的陽台，被種族隔離擁護者殺害。