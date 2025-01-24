北韓或援俄150枚短程導彈　增兵庫爾斯克

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫周四（23日）預計，北韓本年將向俄羅斯提供150枚KN23短程彈道導彈，並派遣更多援軍至庫爾斯克州。

布達諾夫表示，北韓過去3個月向俄羅斯供應120門M1989自走炮、120套M1991多管火箭系統。由於兩款武器庫存充足，預料俄羅斯今年會接收更多。布達諾夫指出，170毫米口徑的M1989自走炮威力強大，而240毫米口徑的M1991多管火箭系統在前線製造很大麻煩。至於KN23導彈數量，俄羅斯去年獲得148枚。布達諾夫相信，援俄北韓士兵會在庫爾斯克、布良斯克州發射遠程武器攻擊烏克蘭，並繼續指導操作北韓製武器的俄軍。隨着新一批北韓士兵抵達庫爾斯克，將強化俄軍的遠程火力。

布達諾夫並未提供北韓增派的援軍人數及抵達時間等細節，但《紐約時報》援引美國匿名官員消息稱，北韓援軍可能在兩個月內到達。《紐約時報》又指，庫爾斯克戰場的北韓士兵幾乎在沒有裝甲支援下進攻，他們人數之多令烏軍消耗大量彈藥。惟布達諾夫對北韓士兵的戰術嗤之以鼻，認為他們不過是生物機械人。