特朗普讚金正恩聰明　擬再次接觸

美國總統特朗普周四（23日）受訪時說，計劃尋求再次接觸北韓領袖金正恩，又讚對方是聰明人。

特朗普在首個總統任期曾三度與金正恩會面，他周四形容金正恩聰明，不是宗教狂熱分子，又憶述2016年底當選總統後到白宮拜會時任總統奧巴馬時，對方定性北韓為最大威脅。特朗普指自己解決了北韓問題，與金正恩相處到。韓媒分析，特朗普稱金正恩不是宗教狂熱分子，反映他認為與北韓有談判空間，反觀他把伊朗描述為「完全不同的事物」。

同日，南韓駐美國大使趙賢東表示會與美國新政府堅持實現北韓無核化的共同目標，同時加強對朝政策協調配合，化解北韓派兵援俄導致的複雜局面。韓美將進一步強化綜合核武與常規戰力的延伸威懾，維持穩固的協防態勢，堅持美日韓三方合作基調。韓方也會與美國協商造船業、擴大投資、人工智能、量子電腦、民用核能領域的具體合作。

在南韓，聯合參謀本部周五（24日）透露北韓正持續準備發射軍事偵察衞星和洲際彈道導彈，但無迹象表明發射在即。北韓在本月6日和14日分別發射高超音速導彈和短程彈道導彈，聯合參謀本部評估北韓處於隨時都能發射短程彈道導彈和巡航導彈的狀態。此外，北韓在開城工業園區內的綜合支援中心拆除並運出建材已持續1個月以上，考慮到北韓在2020年6月炸毀兩韓聯絡辦公室前亦有類似行動，目前不排除各種可能性，正密切關注動向。對於北韓派兵援俄，聯參推測距離北韓首次派兵已4個月，傷亡和俘虜人數可能增加，北韓或採取後續措施，加速準備增派援兵。