對華鷹派拉特克利夫　就任CIA局長

美國參議院周四（23日）確認拉特克利夫（John Ratcliffe）出任中央情報局（CIA）局長是，是繼國務卿魯比奧後第二位獲確認提名的特朗普政府團隊核心官員。拉特克利夫隨即在副總統萬斯見證下，宣誓就任CIA局長。

拉特克利夫是特朗普的忠實支持者，曾在首屆特朗普政府擔任國家情報總監。他在參議院舉行的人事聽證會強調要應對來自中國和其他美國對手的威脅，他領導下的CIA將進行客觀分析，保護僱員免受政治干預，並承諾向當權者說真話，保護美國人的公民自由。參議院以74票同意、25票反對，通過拉特克利夫的任命。

拉特克利夫是對華鷹派，過去在特朗普遭到彈劾時曾聲援對方，近期則公開批評前總統拜登處理中東衝突的手法。他曾指出，CIA應在中美兩個超級大國之間的競爭中發揮至關重要作用，向總統和決策層提供有關中國的最佳情報，對維護和平及傳播繁榮的希望至關重要。對於CIA來說，了解美國的對手在人工智能、量子計算、高超音速和新興太空技術方面正在開發的能力，以及他們在反間諜和監視上的創新比以往任何時候都更加重要。