特朗普將視察加州山火　州長撥款25億美元救災

美國加州洛杉磯山火持續，周三（22日）開始燃燒的休斯大火已燒毀超過40平方公里土地。加州州長紐瑟姆周四（23日）簽署立法撥款25億美元（約195港元），支援災區應變與復原，總統特朗普將於周五（24日）視察當地。另外，預計南加州本周末將迎來當地本月首次降雨，有助撲滅火勢，但可能引發山泥傾瀉，當局嚴陣以待。

休斯大火位於卡斯泰克湖鄰近，超過1.4萬幢建築物受到威脅，警方周四繼續下令1.62萬人疏散，並對3.87萬人發出撤離警告，要求準備好隨時疏散。卡斯泰克一座監獄周三安排約470名囚犯撤離，部分中小學亦安排學生疏散，並宣布在未來一兩天停課。加州消防部門公布，截至周四傍晚休斯大火已有36%面積受控。405號州際公路附近的塞普爾韋達（Sepulveda）周三晚亦出現山火，但火勢受控，燃燒面積僅0.16平方公里。

紐瑟姆周四公布，25億美元撥款將用於持續救災、災後復原、清理瓦礫、後勤工作、交通管理，希望即時發放。批准撥款法案的加州眾議院議長里瓦斯（Robert Rivas）呼籲特朗普盡快無條件批准聯邦資金。特朗普周三受訪時威脅，如果加州不改變水資源政策，他可能扣留對洛杉磯的聯邦援助，歸咎於該州北部魚類保育工作，是造成市區消防栓乾涸的原因，同時呼籲改革聯邦應急管理局，聲稱該機構妨礙一切。

國家氣象局延長洛杉磯和文圖拉縣大部分地區紅旗警告至周五，警告強烈季候風可能助長山火，並預計當地周六（25日）至下周日（26日）將出現降雨，有望紓緩仍然焚燒的伊頓和帕利塞茲大火。氣象學家警告短時間內降雨將導致淺層泥石流和山泥傾瀉，令災場灰燼和雜物湧向山腳地帶，對生命和財產構成威脅。市長巴斯已發出緊急命令，指示迅速安裝強化混凝土屏障，鋪設沙包並清理瓦礫。