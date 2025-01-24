哈馬斯將釋放第2批人質　共4名女性

以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯將於周六（25日）根據第一階段加薩停火協議交換第二批人質及囚犯。哈馬斯周四（23日）證實，周五（24日）會向以色列提交4名獲釋人員名單。

哈馬斯高級官員賈巴林（Zaher Jabarin）向卡塔爾傳媒確認將如期交換人質。以媒報道，交換於周六下午進行，4名獲釋人員均為女性，身份為士兵和平民。哈馬斯亦有望向以色列提供第一階段停火協議餘下30名待釋放人質的詳細狀況，包括生還人質身份，但預計哈馬斯可能只提供生還人質總數，不提供具體細節和姓名。

在第一階段停火協議，哈馬斯預計釋放33名人質，包括10名女性，首批3名女人質已於周日（19日）獲釋。哈馬斯每釋放一名女兵，以色列將釋放50名巴勒斯坦囚犯。以色列總理內塔尼亞胡周四與首批獲釋女人質的父母通電話，家屬敦促政府盡一切所能將餘下人質帶回家，感謝內塔尼亞胡作出有道德、負責任的事。內塔尼亞胡強調不會放棄其他人。

另外，以色列駐俄羅斯大使霍爾珀林（Simona Halperin）透露，正與俄羅斯合作協助解救加薩3名非俄羅斯公民人質，包括烏克蘭人赫爾金（Maxim Herkin），她的母親和女兒都擁有俄羅斯公民身份，目前不在計劃釋放名單上。霍爾珀林拒絕透露另外兩名人質姓名，強調如果俄方堅持要求，一定能夠幫助解救3名人質。