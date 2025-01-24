拉馬斯瓦米退出政府效率部　傳因受冷待

美國富商拉馬斯瓦米周一（20日）突然退出政府效率部，白宮公布理由是他計劃明年競選俄亥俄州州長。《華爾街日報》周四（23日）報道，拉馬斯瓦米不滿政府效率部任務以馬斯克提倡的削減開支為主，自己建議的削減官僚制度則受冷待，但兩人沒有彼此怨恨。

特朗普周一就職後簽署行政命令，列明政府效率部將在行政部門內運作，管理者向白宮幕僚長懷爾斯匯報。行政命令要求聯邦機構通過技術和軟件現代化，最大限度提高政府效率和生產力。知情人士透露，行政命令在過去兩周擬訂，原本被視為外部機構的政府效率部納入行政機關，讓很多人感到驚訝。儘管馬斯克支持有關安排，但拉馬斯瓦米反對，知情人士認為安排與政府效率部原始使命和願景不相符。

報道指，內部最初粗略認為馬斯克和拉馬斯瓦米會成為政府效率部的「對等合作夥伴」，拉馬斯瓦米重點放鬆管制與縮減政府，馬斯克則專注科技方面任務，以及使用人工智能來削減聯邦人手。後來，鑑於馬斯克的全球地位及與特朗普的交情，內部開始接受馬斯克成為「高級合作夥伴」。同時，由於政府效率部納入行政機關，拉馬斯瓦米不可能以聯邦政府員工的身份參加競選俄亥俄州州長，令他決定離開。