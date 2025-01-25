【東方日報世界視線】俄烏戰真相暴露　特朗普騎虎難下

剛出任特朗普政府衞生及公共服務部部長的小羅拔‧甘迺迪，日前於美國晨星電視網接受訪問，驚人地全面展露了俄烏戰爭的真相。

小羅拔‧甘迺迪一開始便提到，自己的兒子康納爾亦有參與烏克蘭的軍事行動，而他們父子亦理解到，俄羅斯總統普京2022年2月發動「特別軍事行動」，並不是為了侵吞領土，而是為了俄羅斯的國家安全，他更一口氣帶出了當年蘇聯解體，戈爾巴喬夫容許德國統一及解散華沙公約組織，西方領袖美國老布殊及英國馬卓安等承諾北約不會東擴。然而後來北約不斷東擴，美國政府更於2014年陰謀推翻合法的烏克蘭親俄政府，其後西方大力軍事支援烏克蘭，更支持烏總統澤連斯基放棄執行兩個明斯克和平協議，激發烏克蘭東西之間衝突。

而2022年4月，拜登派時任英國首相約翰遜成功游說澤連斯基拒簽伊斯坦布爾協議，令俄烏戰事延燒及擴大。小羅拔‧甘迺迪表示，拜登政府為了拱火俄烏戰爭，花費約2,000億美元，而這些錢本可用作建設國家及改善民生。他更指出，特朗普希望議和而不是戰爭，但拜登政府卻慫恿澤連斯基在北約支持下入侵俄羅斯領土庫爾斯克，令普京及俄羅斯人民更加憤怒，也使議和更加困難及複雜化。

這次訪談引起很大回響，小羅拔‧甘迺迪的分析，明顯是特朗普團隊已經知悉的實況，矛頭指向拜登政府的好戰，以及操控主流媒體掩蓋真相。這當然也是特朗普認可之下的放風行動，為特朗普倡導的俄烏議和造勢。但問題是，特朗普如今當權，一向親好戰鷹派、被猶太媒體大亨及背後金主操控的主流媒體，會如何反應？面對新政治現實，會否調整為忠於現實的角度？

不過，特朗普正面對拜登政府擺在他面前、阻止俄烏議和的重重障礙。拜登政府在特朗普勝選之後，仍然一次又一次提供烏克蘭數以十億美元計的軍援。而俄烏戰爭爆發後，除了美國軍工企業大賺特賺，還有西方制裁俄羅斯油氣、北溪管道被炸毀，以及俄羅斯經烏克蘭向歐洲輸送天然氣的管道今年元旦起停止運轉，使美國大小油氣商的盈利以倍數增長。此外，以貝萊德集團為首的猶太國際金融資本，難以接受普京佔領它們從澤連斯基那裏攫取的土地和自然資源，只有戰爭延續甚至有進展，它們才能擴大利益。特朗普倡導停火議和，要擺平它們實在不易！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻