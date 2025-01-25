巴黎羅浮宮日益老化　館長向政府請求緊急援助

法國巴黎羅浮宮是全球最多人參觀的博物館，但館長德卡爾近日向法國政府請求緊急援助，以復修和翻新日益老化的展覽廳，並更好地保護館內無數的藝術作品。其中館內水管溢漏和令人擔憂的溫度波動，對藝術品的保存構成威脅。

德卡爾在寫給法國文化部長達蒂的求救信中形容，現在到羅浮宮參觀已是一種「身體上的折磨」，除了缺乏足夠的休息空間，餐飲服務和衞生設施數量不足，館內的標識系統也急需徹底改造。

羅浮宮去年迎來870萬名訪客，所有訪客都通過由建築師貝聿銘設計的金字塔形西入口進入館內，但這個入口本身也存在問題，因為溫室效應導致羅浮宮地下接待區域在夏季變得異常炎熱。

為了緩解金字塔入口處的擁堵，博物館計劃新建東入口，此外還考慮為達文西名畫《蒙娜麗莎》建造新翼樓。德卡爾沒有在信中提到融資問題，但據法國《商業調頻電視台》報道，羅浮宮的翻修費用可能高達5億歐元（約40億港元），這對總統馬克龍來說是一個挑戰。馬克龍政府正在爭取國會通過勒緊褲腰帶的2025年預算案。

愛麗舍宮在消息傳出後發表聲明指，馬克龍將在下周二（28日）訪問羅浮宮。一名總統府官員表示，羅浮宮是法國的象徵，是法國人的驕傲，對博物館目前面臨的風險充耳不聞、視而不見是不對的。