刷尾袋鼠放歸成果良好　改善生態系統

澳洲刷尾袋鼠曾於南澳省約克半島瀕臨絕種，當地有保育項目2021年起向野外放歸刷尾袋鼠，希望恢復生態多樣性。美國傳媒周四（23日）報道，該項目成果良好，甚至可能超出預期。負責人強調透過野化放歸和控制天敵來改善生態系統，能對旅遊業產生正面連鎖效應。

刷尾袋鼠外觀恍如迷你袋鼠，曾棲息於澳洲大陸60%以上地區，但被歐洲殖民者引入的天敵野貓和狐狸獵殺下，刷尾袋鼠在1999年到2010年間數量大減90%。約克半島2019年啟動生態多樣性項目「美好國家」（Marna Banggara），在島上架設25公里長的天敵控制隔離區，並於2021至2023年間引進近200隻刷尾袋鼠繁衍生息。項目最近監測26隻後代雌性刷尾袋鼠中，有22隻帶有育幼袋，代表牠們正健康繁殖。

項目經理桑多（Derek Sandow）指出，刷尾袋鼠主要食物來源是生長在地下的真菌，所以牠們必須挖掘，充當「大自然的小園丁」，使土壤通氣、改善水的過濾並幫助幼苗發芽，其他依賴生態系統的動物亦會從此受益，因此成為第一種野化放歸當地的物種。