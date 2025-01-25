空難客機引擎有黃嘴天鵝血　初步報告下周一出爐

南韓國土交通部周六（25日）公布濟州航空波音737-800型客機空難的調查進展，顯示飛機「黑盒」在務安機場控制塔發出鳥擊警告後1分鐘停止運作，調查人員也在引擎內發現了屬於「黃嘴天鵝」的羽毛和血漬。當局將按規定於下周一（27日）向國際民航組織（ICAO）提交初步調查報告。

調查人員透過同步分析俗稱「黑盒」的飛行數據紀錄儀、駕駛艙通話紀錄儀、交通管制通信，重建客機失事前的每一秒的情況。客機於上月29日上午8時54分43秒首次與機場控制塔取得聯繫準備降落，控制塔允許降落在01號跑道上，該跑道與事故發生的跑道方向相反。3分7秒後，即8時57分50秒，控制塔向客機發出「鳥類活動（碰撞）警告」訊息。早上8時58分11秒，機長和副機長談及客機下方存在一群鳥。黑盒於8時58分50同時停止數據記錄，客機當時以161節、即時速約298公里飛行，飛行高度為約151米。

由於黑盒停止運作後沒有任何紀錄，調查人員根據控制塔紀錄估計在8時58分56秒，由於發生鳥擊事件，機師發出求救信號並復飛。務安機場閉路電視捕捉到一架飛機在復飛時與一群鳥相撞的畫面，影片中看不到火焰或煙霧，但相信飛機與多隻鳥相撞。客機其後在跑道左側飛過約4分鐘，然後右轉在相反方向降落19號跑道，機身在沒有放下起落架的情況下着陸，於9時02分57與跑道外的航向道護堤相撞。

調查人員表示，正在按時區同步對黑盒和交通管制通訊紀錄等數據進行分析，以確定客機運作情況、外部影響，以及飛機和引擎是否有異常等，預計還需時數月進行詳細分析和驗證。

此外，客機的兩個引擎都發現新的羽毛和血漬，基因分析顯示屬於南韓最常見的冬季候鳥「黃嘴天鵝」，它是群居性較強的烏類，通常成群飛行。目前不清楚有多少隻鳥或是否有其他種類的鳥，會拆卸引擎檢查狀況並收集更多樣本。