聯合航空波音787尼日利亞赴美航班　起飛後急墜38傷

踏入2025年，美國聯合航空及飛機製造商波音公司安全情況依然令人堪憂。聯合航空一架編號UA613的波音787-8夢幻客機周四（23日）從尼日利亞最大城市拉各斯的機場起飛後機艙失壓，期間發生數次急墜後折返，一共造成至少38名乘客及機組人員受傷，其中6人情況嚴重。

涉事客機一共接載245名乘客及11名機組人員，目的地是美國華盛頓杜勒斯國際機場。尼日利亞聯邦機場管理機構公布，客機於周四深夜11時59分離開拉各斯，原定約12小時後飛抵目的地，卻於翌日凌晨3時22分返回原來機場。航班追蹤網站FlightAware顯示，客機起飛後向西飛行，飛至科特迪瓦上空後開始右轉180度掉頭。

一名乘客表示，事發時機組人員正派飛機餐，客機卻突然下墜，導致他的頭部撞向機艙天花板，一度陷入昏迷，幸得機上醫療團隊成員出手相助。他又指客機不只發生一次下墜，其他乘客因此受傷。從網上流出照片可見，客機機艙通道一片凌亂，滿布食物、飛機餐托盤及其他雜物，機艙天花板疑似被撞至凹陷。

當客機緊急降落拉各斯的機場後，大批救援人員到場，其中4名乘客及2名機組人員傷勢較為嚴重，餘下27名乘客及5名機組人員則受輕傷。尼日利亞聯邦機場管理機構補充，一眾重傷傷者已被送院，其他傷者獲即場救治，餘下乘客則入住酒店，客機没有遭受任何重大損毀。

事故發生後，聯合航空證實客機發生「技術問題」，正與美國及尼日利亞航空當局合作，了解事故成因，同時安排乘客轉搭其他航班。