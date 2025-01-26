特朗普突轉軚　稱或考慮讓美國重申加入世衞

特朗普上周一（20日）就任美國總統後隨即簽署行政命令，宣布美國退出世界衞生組織，批評世衞應對新冠病毒疫情及其他國際衞生危機不力，又指美國目前不公平地支付高額費用。特朗普上周六（25日）表示，可能會考慮美國重申加入世界衞生組織，但目前仍未確定。

特朗普在拉斯維加斯出席集會時指，對於美國向世衞投放的資金比中國多感到不高興，因為中國人口比較多。 美國按計劃將於明年1月22日正式退出世衞。世衞數字顯示，美國在今個財政年度向世衞貢獻6.8億美元（約53億港元），佔世衞資金來源約18%。

外界擔心在美國退出後，可能會令世衞面臨資金短缺，無法開展疾病預防及研究等工作。世衞曾表示，希望美國重申考慮有關決定。

特朗普又要求沙特阿拉伯加大對美國投資。沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼日前告訴特朗普，沙特希望擴大與美國的投資和貿易關係，在未來4年內至少增加6,000億美元（約4.68萬億港元）。特朗普上周六表示希望對方增加至少1萬億港元（約7.8萬億港元）。