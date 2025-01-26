中菲南海角力　華海警船首使用音波炮

菲律賓海岸防衞隊上周六（25日）通報，中國海警船3103號在三描禮士省海域，首次使用俗稱「音波炮」的長距離揚聲裝置，試圖阻止菲海岸防衞隊船隻接近。三描禮士省鄰近中菲有主權爭議的南海黃岩島海域。

菲海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）公布，中國海警船3103號上周六下午接替3304號巡邏三描禮士省海域，似乎由中國現役最大海警船5901號護航。3103號使用長距離揚聲裝置騷擾菲海岸防衞隊船隻，試圖阻止它接近。菲船員描述，長距離揚聲裝置所產生的高分貝聲音會使人感到疼痛並造成聽力損害。

塔里拉補充，面對「中國怪物船」騷擾和威脅，菲海岸防衞隊巡邏船卡布拉號堅持執行任務，阻止中國海警船接近三描禮士省海岸線。目前中國海警已被逼退至距離海岸90至95海里位置。菲海岸防衞隊繼續堅持保障國家海洋管轄權任務，同時努力避免挑釁和升級。

另外中國海警局上周六通報，菲律賓公務船3003號和3004號侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁。中國海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。中國官媒周日（26日）發布照片顯示，菲公務船3003號從中國海警船4106號艦艏駛過，干擾正常作業。中國海警船4202號艦載艇阻攔菲小艇登鐵線礁。