傳Perplexity AI修改收購TikTok提案　允美政府擁一半股權

美國已暫緩中國短片分享平台抖音海外版TikTok的「不賣就禁」法令，白宮傳出與多間公司磋商。英媒周一（27日）引述消息報道，美國搜索引擎初創公司Perplexity AI修改向TikTok母公司字節跳動提交的合併提案，擬創建一間合營公司，並讓美國政府持有最多一半股權。

知情人士周日（26日）透露，Perplexity AI在與字節跳動和新投資者分享的一份文件中提議，成立一間名為「NewCo」的新公司。根據新提案，字節跳動將向投資者出售TikTok美國公司，使TikTok現有投資者獲得新公司的股權。提案還將排除TikTok的核心推薦算法，字節跳動將保留算法。

新提案允許美國政府在估值至少3,000億美元（約2.34萬億港元）的首次公開招股中，擁有新公司多達50%的股份。知情人士又指，如提案獲批，美國政府持有的股份將沒有投票權，也不會在新公司的董事會中獲得席位，但董事會仍由美方完全控制，字節跳動則不必完全切斷與TikTok的聯繫，對其投資者來說是有利的結果。