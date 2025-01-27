台灣問題最可能顛覆性影響中美關係　謝鋒促反對台獨

中國駐美國大使館上周五（24日）舉行「慶新春、迎熊貓」招待會，使館周日（26日）發布大使謝鋒的致詞內容。他指出，台灣問題是最可能對中美關係造成顛覆性影響的問題，維護台海和平穩定，就必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，堅決反對「台獨」。

謝鋒提到今年的招待會三喜臨門，包括將迎來首個世界非遺版春節，首次與熊貓「寶力」和「青寶」一起過年，並見證中美關係在新起點上再出發。他表示，中美關係如今的全球影響前所未有，需拿出為和平而戰的勇氣展現為世界攜手的擔當，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，就是對世界和平發展負責、對歷史最好的紀念，中美關係要穩定健康發展，就要嚴守底線紅線不越界，堅持對話合作不斷線。

謝鋒認為，他們仍要秉持求同存異的定力和遠見，不讓分歧主導或干擾中美關係，特別是要尊重彼此核心利益和重大關切；又指中美經貿關係的本質是互利共贏，關稅戰、貿易戰、產業戰、科技戰不會有贏家。他強調，中美不來往不打交道是不可能的，對立對抗更是災難性的，希望美方與中方相向而行，暢通經濟往來的「毛細血管」，持續做大合作蛋糕，辦成更多中美雙贏、世界共贏的大事實事好事。