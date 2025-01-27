泰出台7措施打擊跨境犯罪　3中國人逾期滯留被捕

近來接連傳出有中國人在泰國被拐騙至緬甸詐騙園區，泰媒周日（26日）報道，為打擊非法出入境、跨國犯罪和灰產黑產等，國家警察總署已下發7項措施，包括檢查外國人住宿點，要求有關部門和機構嚴格執行，以防範和解決相關問題。上周一至五（20至24日）有10名高風險人員在泰國機場被拒入境，47人被拒在達府停留，92人因在達府逾期滯留被捕及罰款，包括3名中國人和1名印尼人，另有20名緬甸籍非法入境者落網。

泰國國家警察總署署長吉迪拉上周六（25日）表示，該署下發的措施包括外國人入境泰國管理，篩查入境人員並核實其訊息；機場及邊境檢查站加大對進出泰國的人員檢查力度，關注高風險群體，並用車牌識別技術和人工智能系統篩查可疑車輛；並在重點區域設立沿線檢查站；開展住宿檢查及邊境地區攔截；檢查油站、休息站、巴士站、露營點等；加強對所有邊境地區的檢查強度；並擴大調查範圍，起訴主犯及其支持者，包括貪腐官員。

吉迪拉表示，警方已對湄索縣住宿點進行275次檢查、對湄索機場進行16次檢查等；邊防部隊對自然通道進行25次檢查、對邊境口岸進行14次檢查，並對其他檢查點進行36次檢查。警方又與461人交談，發現過境的中國籍、南韓籍、老撾籍、埃塞俄比亞籍和越南籍人士中，有中越人士可能是跨境犯罪受害者，故將其訊息發送至警戒區和危險區，並向其解釋存在的風險，行動中亦繳獲一批毒品。