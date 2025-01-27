俄佔領烏東重鎮大諾沃西爾卡　烏否認完全撤退

俄羅斯國防部周日（26日）宣布，經過長達一個月的戰鬥，成功佔領烏克蘭頓涅茨克州戰略重鎮大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka），烏克蘭軍隊則否認完全撤退。

負責在大諾沃西爾卡作戰的烏克蘭武裝部隊第110獨立機械化旅發表聲明，確認部隊撤出大諾沃西爾卡部分據點：「我們的部隊利用天氣條件，巧妙地從有被包圍風險的地區撤退。這並不表示我們已完全離開該鎮，大諾沃西爾卡的戰鬥仍在繼續。所有行動都是為了把己方損失減到最低，並對敵人造成最大的傷害。」撤出據點後，河流將成為俄軍進一步推進的障礙，俄軍任何行動都會被烏軍炮彈和無人機攔截。

大諾沃西爾卡成為俄軍今年猛攻頓涅茨克州以來，首個奪取的戰略重鎮。大諾沃西爾卡被視為烏軍在頓巴斯南部的最後據點，是烏軍嚴密防線重要組成部分，同時是主要後勤樞紐，距離第聶伯羅彼得羅夫斯克州僅15公里。俄軍目前正朝頓涅茨克州的波克羅夫斯克和恰西夫亞爾推進。俄烏戰事持續之際，瑞典和拉脫維亞之間至少一條海底光纖電纜近日遭破壞，瑞典表示當局已扣押一艘懸掛馬耳他國旗、自俄羅斯出發的可疑船隻。