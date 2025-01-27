武裝團體襲維和人員3死　華促回到政治解決軌道

聯合國安理會周日（26日）就剛果民主共和國局勢舉行緊急會議，關切該國東部日益升級的暴力局勢。中方代表譴責武裝團體「M23運動」襲擊當地平民和維和人員，哀悼喪命的維和人員並慰問傷者，要求該武裝團體立即停止進攻。中方期待剛果民主共和國和盧旺達堅持外交對話軌道，加強溝通，找到持久的和平方案。

獲盧旺達政府支持的M23運動已控制北基伍省首府戈馬，聯合國維和事務副秘書長拉克魯瓦表示，不能讓剛果民主共和國局勢惡化。秘書長特別代表凱塔指出，戈馬市郊道路被封鎖，機場已無法用於撤離或人道主義援助，安理會要立即採取行動，保護平民及聯合國維和人員安全。聯合國人道主義事務協調廳助理秘書長姆蘇亞則指，局勢升級為平民帶來災難性影響，目前有2,100萬人需要援助，急需資金支持。

中國常駐聯合國代表傅聰表示，M23運動在北基伍地區不斷發起攻勢，接連佔領多個重要城鎮，造成大量平民傷亡和流離失所，又向聯剛團營地發動炮擊，造成聯合國維和人員3死多傷，南共體駐剛部隊也出現嚴重傷亡。中方呼籲M23運動切實遵守停火協議，停止訴諸武力，撤出佔領區，回到政治解決軌道。傅聰強調加大斡旋調解更緊迫，三方峰會雖被推遲，但羅安達進程仍是解決該問題的有效平台。