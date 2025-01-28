【東方日報世界視線】好戰默茨倘上台　難挽救德國衰敗

美國富商馬斯克早前在他旗下社交平台「X」，與德國右翼民粹主義的「另類選擇黨」黨魁魏德爾對談，並指另類選擇黨是德國的救星。如今距離2月23日的德國大選只有不到4星期，最新民意調查顯示，另類選擇黨處於上升軌，支持度超過20%；默茨（Friedrich Merz）代表的基督教聯盟黨（基民盟及基社盟），則稍為下跌至低於30%。

然而，相信只有奇迹出現，另類選擇黨才能超越基督教聯盟黨；而即使真能超越，也沒有其他黨派會和它聯合組閣，基督教聯盟黨仍然會在大選後成功完成組閣，而默茨將很有可能成為德國新總理。

默茨日前出席世界經濟論壇，與論壇總裁布蘭德對談，布氏問他成為下屆德國總理的可能性有多大，默茨不假思索地回應「100%」，更聲稱會帶領新政府推行新經濟政策。默茨認為德國的能源困境，首先來自2011年宣布全面放棄核電計劃，其次是在2023年4月關掉最後3座核電廠。他計劃重開核電廠，以及建造第4及第5代更現代化的核電廠。默茨同時指出，佔德國GDP約25%的工業生產出現問題，他會動用「氣候與轉型基金」支持產業及生活供電。

除此之外，移民問題亦是急需處理的，因為近4年來就有50萬人失控地湧入德國，他將停止申請家庭團聚的移民申請，也會專注如何提升製造業的競爭力。而他目前最關心的是如何成為最大黨，需要找一個而非多個黨派加入聯合政府共治。

而對於俄烏戰爭，默茨露出其戰鷹嘴臉，他對西方沒有提供足夠及迅速的軍援支持烏克蘭表示遺憾。他如今仍堅持要全力援烏抗俄，不是為了烏克蘭，而是為歐洲的價值觀、安全及自由生活方式而戰。這番話充分反映他過去長期服務貝萊德猶太及反俄資本集團的心態，但這種心態明顯無法解決德國目前的經濟及社會危機，以他的好戰及反俄態度，德國怎可能回復到俄烏戰前，可享受平價的油氣資源，以及挽救德國衰敗的工業？如何能改善經濟民生？他的好戰更會牴觸特朗普推動的停火議和，也使德國國內更加分裂。

默茨領導的基督教聯盟黨，雖然有具執政野心的夥伴及死忠的支持者，但若他上台後堅持執行他的路線，相信德國會更加衰敗，比現任總理紹爾茨對德國的傷害更深！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻