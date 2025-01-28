美菲聯合海上訓練　加強登船執法能力

中國和菲律賓南海角力持續升溫之際，美國駐馬尼拉大使館周一（27日）通報，美國海岸防衞隊東南亞訓練隊日前與菲律賓海岸防衞隊在棉蘭老島舉行聯合海上執法訓練，提升地區海事機構執法能力並加強合作。越南、印尼和澳洲出席訓練。

訓練在本月13日至24日在棉蘭老島達沃市舉行，由美國訓練的菲海岸防衞隊教官、美海岸防衞隊教官及越南海關教官，向出席者提供在海上安全登船訓練，主題包括海事法、證據收集與保存、安全與降低風險，以及逮捕技巧。32人出席訓練活動，當中20人來自菲海岸防衞隊和菲國家警察海事組，其餘來自越南海岸防衞隊、越南海關反走私和調查部、越南漁業資源監視局和印尼海岸防衞隊。澳洲邊防局作為觀察員觀摩第一周活動。

菲律賓棉蘭老島東南部海岸防衞區指揮官馬爾費（Rejard Marfe）強調，美國的專業知識、資源和指導對於確保人員能夠更好地應對海上威脅是非常寶貴，各國共同重申，致力於確保海洋主權繼續成為所有人的和平、安全與繁榮的區域。美國海岸防衞隊東南亞訓練隊計劃今年繼續在菲律賓舉辦多項訓練活動，同時安排菲律賓教官參與其他夥伴國家共同舉辦的課程。