美4天拘逾3000人蛇　巴西斥手法過份

網傳畫面顯示，有巴西公民被美方遣返時仍被鎖上手銬。

美國總統特朗普上台後加強打擊非法移民，移民及海關執法局公布，多個部門周一（27日）在全國共拘捕1,179人，當中853人被拘留，4天來已有逾3千人被捕。周一有遣返非法移民的美國軍機，從德州起飛降落在危地馬拉。巴西外交部同日召見美國駐巴西臨時代辦埃斯科瓦爾，抗議有公民被美方遣返時仍被鎖上手銬。

墨西哥總統辛鮑姆證實，特朗普上任一周以來，已接收被美國遣返的約4千人，當中大部分是墨西哥公民。一度拒絕執行遣返移民任務美國軍機降落的哥倫比亞，周一則派出軍機到加州接載110名公民回國。88名巴西公民上周五（24日）被美國遣送回國，到場迎接的巴西外長維埃拉看到他們雙手仍戴手銬，大感不滿，認為做法有辱人格及不可接受。巴西外交部其後發聲明抗議，要求美國政府解釋，又指事件違反兩國簽署的條約。

另外，美國總統特朗普上任後立即簽署行政命令，把墨西哥灣更名為美利堅灣，並把北美洲最高峰、阿拉斯加的德納理山改回原名麥金萊山。美國科企Google周一表示，一旦美國地理名稱系統正式更新，Google地圖將同步更名。