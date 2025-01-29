普京願與烏談判　澤連斯基逾期留任無權簽和約

俄羅斯總統普京周二（28日）受訪時談及俄烏戰事前景，指出俄方可以與任何人談判，但烏克蘭總統澤連斯基逾期留任，沒有簽署和平協議的合法性，任何潛在協議都不能存在法律漏洞。普京又稱，如果西方不向烏克蘭提供資金和彈藥，戰事可在1個半月至2個月內結束。

澤連斯基於2022年簽署法令禁止與俄羅斯談判，特別是普京，現時仍然有效，但澤連斯基上周稱禁令不適用於他本人。另外，澤連斯基的總統任期原定去年5月屆滿，由於俄烏戰爭持續，烏克蘭政府發布了戒嚴令，總統選舉無限期推遲，在延長戰時狀態下澤連斯基繼續留任，引發爭議。

普京表示，如果俄烏現在開展談判將是不合法的，因為澤連斯基在合法的任期內簽署了禁止談判法令，他現在是不合法的總統，所以不能撤銷禁令，「這就是詭計、陷阱」。根據烏克蘭憲法，總統在戒嚴期間不能延長任期，只有國會可以，因此國會能研究撤銷禁令。普京續指，莫斯科可與任何人談判，鑒於澤連斯基的合法性，他無權簽署任何文件，若他想參與談判，俄方可派員進行，但簽署任何協議都是非常嚴肅的問題，協議必須在一段「嚴肅」時間內保證俄烏雙方的安全，亦必須沒有法律漏洞，基輔談判代表的合法性會受嚴格審視。

普京還說烏克蘭失去西方援助就不能生存，「如果烏方沒有資金和彈藥，不能支撐1個月，所有事能在1個半月至2個月內結束」。