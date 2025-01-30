【東方日報世界視線】特朗普帝國陰謀　籠絡中俄齊擴張

特朗普甫上任即表現出兩面手法，一方面是對友邦的威脅，他表示不排除使用武力手段佔領格陵蘭及控制巴拿馬運河，還積極以關稅及增加福利來威逼利誘加拿大成為美國的一部分。這是一個美國帝國主義擴張的構想，可以控制更多新地域及機會給美國的軍工、金融資本、能源及資源大寡頭企業開發，為赤貧化的廣大美國低下階層民眾，帶來新的就業機會、福利以改善生活。只有這樣才最有效拯救美國國運衰敗及社會經濟惡化。

這些帝國主義的擴張威脅，無疑已受到丹麥、歐盟、巴拿馬及加拿大的嚴厲抗議及聲言抗爭，不過誰都知道這些政府根本無力改變美國要一意孤行就可達到目的的能力，甚至連聯合國都無能為力。過去聯合國這隻無牙老虎可制止美國策動顛覆及入侵伊拉克、阿富汗、利比亞和敍利亞嗎？

擁核武的國家中，法國和英國都不會用武力維護丹麥，阻止美國侵佔格陵蘭，而印度、巴基斯坦和北韓也無力當出頭鳥。只有中俄兩大國有實力與之對抗及制止。

這就充分解釋了特朗普手法另一方面，對中俄的立場軟化的目的。對俄烏戰爭表示願意締造和議，任由歐洲自生自滅就是要籠絡普京政府。同樣，特朗普已不再提向中國貨品徵收60%關稅，又表示願意會晤中國國家主席習近平，以共同解決國際上重大問題。有甚麼比放棄攪局，讓中國和平統一台灣，更令中國領導層高興？不過，中俄要接受美國向格陵蘭和加拿大擴張，中俄政府會付出巨大戰爭代價，拒絕支持特朗普政府及對抗其擴張計劃嗎？

要實現新的帝國主義擴張，美國目前的優勢是它還是軍事及核武大國，能威脅到中俄未必敢冒戰爭代價制止，其劣勢是巨大債務、社會沒有像中國和俄羅斯般穩定、缺乏民眾對國家的熱愛及對領導人的高度支持，倘跟中俄開戰，美國社會首先崩潰的機會較大。

可是，美國為了保持霸權，大可籠絡中俄設立勢力範圍作各自的新帝國主義擴張。俄羅斯回復蘇聯的光輝，與美國分控歐洲；中國可佔據東南亞，但美國胃口更大，除了格陵蘭和加拿大，還有南美洲。到時世界沒有和平公義，只有強國的自利及弱肉強食。中俄能不提防，甚至願意被籠絡參與嗎？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻