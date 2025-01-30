特朗普命擴建關塔那摩灣拘留設施　容納3萬偷渡者

美國總統特朗普周三（29日）在白宮簽署《拉肯·萊利法案》（Laken Riley Act），賦予聯邦政府更廣泛權力驅逐被指控犯罪的非法移民。他同時宣布，計劃把最嚴重的犯罪外國人送往古巴關塔那摩灣美軍基地，最多可容納3萬人。

《拉肯·萊利法案》是特朗普上任後簽署的首項立法，以去年被一名委內瑞拉男子非法殺害的22歲喬治亞州護理學生萊利（Riley）命名。特朗普在簽署儀式承諾大幅增加驅逐人數，但不能指望一些被遣返的人會留在本國，直指：「其中一些人的情況非常糟糕，我們甚至不相信這些國家會關押他們，我們不希望他們回來，所以要把他們送到關塔那摩灣。他將指示相關部門讓關塔那摩灣做好接收移民罪犯的準備，該處有3萬個床位，用於拘留威脅美國人民的最嚴重犯罪外國人。

白宮其後公布，特朗普已簽署關於關塔那摩灣的備忘錄。國土安全部部長諾姆透露，華府會擴建關塔那摩灣基地現有的移民拘留中心，建造可容納數千人的臨時房屋和其他設施。邊境沙皇霍曼指，華府會要求國會撥款擴建，設施將由美國移民及海關執法局（ICE）運作。防長海格塞斯表示，關塔那摩灣是臨時中轉站，把數以萬計的非法移民從美國轉移到他們原來的國家。他在陸軍國民警衞軍服役時曾派駐關塔那摩灣，他建議改造基地的高爾夫球場，容納多6,000名移民。

關塔那摩灣美軍基地於1980至90年代亦曾用作移民拘留中心，關押數千名海地人，拜登政府也利用該設施安置少數移民，以便重新安置他們到第三國。基地以關押懷疑恐怖分子聞名，由數百名美軍看守。