沙姆解放組織領袖朱拉尼　出任過渡總統

敍利亞反對派武裝去年12月8日在沙姆解放組織領導下推翻巴沙爾．阿薩德政權，各個武裝派系周三（29日）在大馬士革召開會議，敍利亞最高軍事決策機構「軍事行動管理局」其後宣布沙姆解放武裝組織領袖朱拉尼將在過渡時期擔任總統。

軍事行動管理局發言人卡尼（Hassan Abdul Ghani）還公布廢除敍利亞於2012年通過的憲法，解散議會、阿薩德政權的軍隊、民兵武裝和安全機構，其他反對派武裝解散並納入國家機構。朱拉尼將組成一個臨時立法委員會來幫助執政，直到新憲法獲得批准。

朱拉尼強調，敍利亞新領導層面臨艱鉅任務和巨大責任，首要是以合法方式填補權力真空，第二是透過尋求過渡正義和防止報復攻擊來維護國內和平。他呼籲重建國家機構，特別是軍隊、安全機構和警察及經濟基礎設施。

另一邊廂，俄羅斯副外長波格丹諾夫周二率團在大馬士革與朱拉尼會面，波格丹諾夫會後指俄敍雙方有意維持歷史性的穩定和互惠關係，並討論了俄羅斯在敍利亞兩個基地的軍事架在。他強調，俄方準備好協助穩定敍利亞，以及應對經濟和社會問題。敍利亞國營傳媒則指，敘利亞新領導層認為俄方應考慮過去的錯誤並尊重敍利亞人民意願，正在向俄方尋求賠償，以恢復兩國之間的信任。